ÖDP setzt auf eigene Liste

Der neue Bezirksvorstand der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) Oberfranken war bei seiner ersten Sitzung Gast beim ÖDP-Kreisverband Bamberg. Kreisrat Tobias Sieling und stellvertretender Bezirksvorsitzender Lucas Büchner erläuterten für den Bamberger Vorstand die Situation vor Ort. Bei der Kommunalwahl im März 2020 will die ÖDP an die Erfolge beim Volksbegehren Artenvielfalt und der Europawahl anknüpfen. Die ÖDP will nun auch in Bamberg-Stadt wie schon im Landkreis Bamberg mit einer eigenen Liste antreten. Bezirksvorsitzender Erich Wohnig will die Vernetzung zwischen den Kreisverbänden weiter fördern: "Aktuelle globale Themen wie die Erhaltung der Artenvielfalt, der Umgang mit dem Klimawandel sowie Bedenken zu gesundheitlichen Risiken durch Mobilfunk/5G reichen bis zur kommunalen Ebene. Gerade die ÖDP kann hier in Stadt- und Gemeinderäten und in den Kreistagen wichtige Impulse geben." Sieling berichtete von dem Beschluss des Umweltausschusses zur pestizidfreien Pflege von kreiseigenen Flächen. EW