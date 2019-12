ÖDP-Kreisverband will sich gründen

Mitglieder der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP), Unterstützer und Interessierte aus der Stadt Forchheim und Umgebung treffen sich am Freitag, 6. Dezember, zur Gründung eines Kreisverbands. Beginn ist um 16.30 Uhr im "Stadtlockal" in der Hauptstraße 52 a in Forchheim. Nachdem beim letzten Stammtisch beschlossen wurde, einen Kreisverband zu gründen, wird dieser Wunsch nun umgesetzt. red