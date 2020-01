Erlangen 21.01.2020

ÖDP informiert am Hugenottenplatz

Am Samstag, 25. Januar, ist die ÖDP von 10 bis 15 Uhr mit einem Infostand in der Stadtmitte vertreten. Zu Gast am Hugenottenplatz sind der Erlanger ÖDP-Oberbürgermeisterkandidat Joachim Jarosch und di...