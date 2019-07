ÖDP-Bezirksverband tagt in Burgkunstadt

Am morgigen Freitag findet um 19 Uhr i im Hotel "Drei Kronen" die ordentliche Jahresversammlung des ÖDP-Bezirksverbandes Oberfranken statt. Vorsitzender Thomas Müller (Burgkunstadt) wird in seinem Rechenschaftsbericht die Ereignisse des vergangenen Jahres kommentieren. Außerdem wird er vom Landesparteitag in Schwabmünchen berichten. Darüber hinaus soll auch mit den Planungen für die Kommunalwahlen im März 2020 begonnen werden. Die Versammlung ist wie immer öffentlich. An alle Mitglieder und Freunde der ÖDP ergeht Einladung. red