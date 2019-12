Oder lieber gar keinen Mann?

"Die Silberhochzeit oder lieber einen Mann als gar keinen Ärger" lautet der Titel des neuen Theaterstücks der Theatergruppe Heroldsbach-Thurn. Im Vorprogramm führt die Jugend den Einakter von Manfred Kraus "Der Wettermacher" auf. Wer so richtig herzhaft lachen will, hat an folgenden Aufführungsterminen die Gelegenheit: 3., 4., 10., 11., 12., 17. und 18. Januar in der Hirtenbachhalle in Heroldsbach. Beginn ist freitags und samstags um 19 Uhr, sonntags um 18 Uhr; Einlass ist jeweils eine Stunde vor Aufführungsbeginn. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Sparkasse Heroldsbach sowie an der Abendkasse. Der Eintritt kostet acht Euro. Foto: Theatergruppe Heroldsbach-Thurn