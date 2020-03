Ode aus dem Badfenster

Auch Musiker sind wegen Corona aktuell weitgehend zur Untätigkeit verdammt, da Auftritte und Proben bis auf weiteres ausfallen. Deshalb fand am Sonntagabend bundesweit eine Art musikalischer Flashmob statt. In Hegnabrunn griff Carola Schmidt zu ihrem Saxofon und ließ durch das geöffnete Badezimmerfenster Ludwig van Beethovens "Ode an die Freude" erklingen. Die Nachbarn konnten mitsingen. Wenig später trafen sich noch mehrere Musiker zum gemeinsamen Musizieren in der Jägerstraße, natürlich in den vorgeschriebenen Abständen, um ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Rei.