Oculi-Markt in der Zeiler Innenstadt

In der Zeiler Innenstadt findet am morgigen Sonntag von 10 bis 18 Uhr der Oculi-Markt statt. Deshalb werden, wie die Stadt mitteilte, von 5 bis 19 Uhr die Ortsdurchfahrt Zeil und weitere Straßen gesperrt. Die Bezeichnung Oculi weist auf die Augen hin: Die Augen des Frühlings kündigen eine neue Jahreszeit an. red