Ochsenschwanz und Irish Folk

Auf der ganzen Welt feiert man den St. Patrick's Day. Auch in Herzogenaurach wurde am Samstag in der "Herzobar" und in der "Kleinen Welt" mit Livemusik und irischem Lebensgefühl gefeiert.

Der St. Patrick's Day ist ein irischer Gedenktag, angelehnt an den irischen Bischof und ersten Missionar in Irland, aus dem fünften Jahrhundert. Einige Städte in der Welt sind so hingerissen von diesem Tag, dass sie alles Grün färben, sogar Flüsse werden nicht ausgelassen, wie in Chicago.

Zum "Warm up" in Herzogenaurach mit Essen und Trinken war man in der "Kleinen Welt" gut aufgehoben. Es gab geschmorten irischen Ochsenschwanz, oder ganz einfach eine Currywurst. Dazu spielte die Band "Out of Order" irischen Folk und Rock-Oldies, bei denen das Publikum begeistert mitsang und schunkelte.

Die "Herzobar" war brechend voll und einige Gäste mussten schon früh draußen auf ihren Einlass warten. Aber das tat der guten Stimmung keinen Abbruch. Drinnen spielte "Paddy's Last Order" Klassiker wie "Whiskey in the Jar" oder "Irish Rover". Die Gäste ließen sich von der Musik hinreißen, sangen und tanzten zu den irischen Folkklängen bis in die Nacht.