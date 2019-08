Ochsenfurter Wallfahrt macht Station

Die Ochsenfurter Wallfahrt macht wie alle zwei Jahre wieder auf ihrem Weg auf den Kreuzberg Station in Arnshausen. Am Dienstag, 27. August, werden die Pilger zum Mittagessen im und am Pfarrheim erwartet. Für deren Übernachtung auf dem Rückweg am Donnerstag, 29. August, werden eventuell noch Quartiere benötigt. Wer einem Wallfahrer oder einer Wallfahrerin seine Gastfreundschaft anbieten möchte, findet sich am Donnerstagabend gegen etwa 19 Uhr an der Pfarrkirche St. Peter und Paul ein. Dann erfolgt die Verteilung der Wallfahrer auf die Quartiere. sek