Der Obst- und Gemüsewagen kommt am Freitag, 1. März, das erste Mal auch nach Steinach. Danach werden die Steinacher jeden Freitag, etwa von 14 Uhr bis 17 Uhr an der Feuerwehrhalle mit überwiegend regionalen Obst- und Gemüseprodukten versorgt. Es können Bestellungen per E-Mail an haensel5@web.de, per Telefon oder auch über WhatsApp an Tel. (mobil): 0160/409 41 51 aufgegeben werden. Zu finden ist der Obst- und Gemüsewagen außerdem mittwochs von 7.30 Uhr bis 13 Uhr in Bad Bocklet. sek