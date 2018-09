Obstverstrich wird vorgezogen

Da die Früchte in diesem Jahr früher reif sind, wird der Obstverstrich des Vereins für Gartenbau und Landespflege vorverlegt. Gutes Obst, wie Äpfel und Birnen, biologisch angebaut, zu einem günstigen Preis gibt es am Freitag, 7. September, ab 16 Uhr. Treffpunkt ist wie jedes Jahr am Beginn der Streuobstwiese am Alten Bauhof in der Zilgendorfer Straße. Bei der Versteigerung können die Bieter Obst für Lager- und Kelterzwecke erwerben. Eingeladen sind alle Mitglieder, Gemeindebürger sowie Gäste aus nah und fern. Übrigens: Die erste Annahme für die vereinseigene Apfelsaftkelterei ist bereits einen Tag später, am Samstag, 8. September, von 9 bis 10 Uhr. red