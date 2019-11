Obsttage, die nachhaltig fruchten

An der Mittelschule Ebern gehören die Apfeltage, die den Schülern das heimische Obst näherbringen, seit Jahren zu den beliebsteten Schultagen.

Blecheweise gab es an diesem Tag Apfelmuffins und fränkische Hot Dogs - alles laut Lehrerin Mareike Fuchs "Slow-food-Siegel verdächtige" Leckereien, die restlos verputzt wurden. Mit dem inzwischen pensionierten Biologielehrer Harald Amon, zugleich Ortsvorsitzender des Bund Naturschutz Ebern, hatten Schüler Äpfel gesammelt. Daraus wurde Saft gepresst. Auch das von Wolfgang Amend betreute Apfelschießen begeisterte die Schüler. Spannend war's beim Schälwettbewerb. Die längsten Schalen konnten am Ende Sajad Lali aus Unterpreppach für die Grundschule und Fabian Boley aus Jesserndorf für die Mittelschule aus dem Apfel zaubern. Die Klasse 7a organisierte auch eine Pausenapfelaktion für Grund- und Mittelschüler. Künftig wird die Mittelschule Ebern zum Selbsterzeuger "heranwachsen", was die Aktionen rund um den Apfel anbelangt. Bürgermeister Jürgen Hennemann versprach der Umweltschule namens der Stadt fünf Apfelbäume (alte Apfelsorten) inklusive Pflanzpfähle, Erde und Bauhof-Support. red