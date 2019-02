Obstmarkt bleibt der Jahreshöhepunkt

Ehrenmitglied Alois Hellmuth prägte wie kein anderer die Geschicke des Obst- und Gartenbauvereins Stublang. Von 1976 bis 1996 stand er als Vorsitzender in der Verantwortung und gehörte von 1996 bis 2000 dem Vorstand als Beisitzer an. Jetzt wurde Hellmuth für seine 55-jährige Mitgliedschaft auf der Jahreshauptversammlung geehrt.

Vom Vorsitzenden Helmut Reinhardt die Ehrennadel in Silber für 25-jährige Mitgliedschaft angesteckt bekamen Pauline Säum, Günther und Gertrud Zeisele, Werner Drescher, Margit Floß; Hubert und Erika Hellmuth, Resi Hennemann, Maria Horn sowie Gerhard, Elke, Brigitte und Peter Müller.

Der Vorsitzende erinnerte in seinem Jahresbericht über die Aktivitäten des 159 Mitglieder starken Vereins an 18 Arbeitseinsätze zur Ortsverschönerung sowie zwei Schnittkurse mit Kreisfachberater Michael Stromer. Das Osternnest suchen, der Kürbiswettbewerb und die Nikolausfeier wurden von den Stublanger Kindern sehr gut angenommen.

Zusammen mit den Stublanger Ortsvereinen wurde der Seniorennachmittag durchgeführt. Höhepunkt war der Obstmarkt, bei dem wieder zahlreiche Besucher in den Lautergrundort strömten, um sich mit Früchten in verarbeiteter Form einzudecken.

Viel geplant

Toni, Marion, Christian und Henry Säum sowie Wolfgang Hennig traten dem OGV Stublang bei. Vorsitzender Reinhardt stellte die geplanten Aktivitäten vor. Für Kinder findet am 14. April das Osternnestersuchen sowie im Oktober der Kürbiswettbewerb statt. Das Johannisfeuer am Wanderparkplatz wird am 21. Juni entzündet. Eine Busfahrt ist am 31. August geplant. Am 20. Oktober soll auch wieder der Stublanger Obstmarkt entlang der Döritz stattfinden.

Ortssprecher und Stadtrat Wolfgang Herold überbrachte die Grüße der Stadt Staffelstein. Er würde sich über rege Beteiligung bei den Arbeitseinsätzen freuen, denn es bedürfe immer fleißiger Hände.

Die Vereinsmitglieder sprachen sich für eine Teilnahme beim Festzug zum 125. Gründungsjubiläum der Feuerwehr Kümmersreuth am 7. Juli aus. Für die Bepflanzung der öffentlichen Anlagen werden neue Blumenkästen angeschafft. gkle