Obstkundliche Führung mit einem Pomologen

Am Freitag, 21. September, findet eine obstkundliche Führung mit dem Pomologen Wolfgang Subal in Kümmel statt. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Ortseingang. Bei der etwa zweistündigen Wanderung erfahren die Teilnehmer viel über alte Apfel- und Birnensorten. Die Veranstaltung erfolgt im Rahmen des Biodiversitätsprojekts "Sicherung der Obstsortenvielfalt in Oberfranken" der Regierung von Oberfranken in Zusammenarbeit mit dem Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Lichtenfels und dem Gartenbauverein Kümmel. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red