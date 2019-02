Obstbaumschnittkurs und Jahrestagung

Der Siedlerverein Ebelsbach lädt für den Samstag, 23. Februar, alle Interessierten zu einem Obstbaumschnittkurs ein. Beginn ist um 10 Uhr am Anwesen von Thomas Wendler, Akazienweg 3, im Ebelsbacher Gemeindeteil Gleisenau. Die Teilnehmer erhalten in Theorie und Praxis Anregungen zum richtigen Baumschnitt. Ein weiterer Termin: Die Jahresversammlung des Siedlervereins Ebelsbach findet am Sonntag, 10. März, statt. Beginn ist um 14 Uhr in der Sportgaststätte "Zum Roten Hahn". Auf der Tagesordnung stehen die Berichte des Vorsitzenden, der Kassenverwaltung und der Revisoren. Weitere Themen sind die Beitragsanpassung und die Aktivitäten für 2019. red