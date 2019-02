Obstbaumschneidekurs in Poxdorf

Der Obst- und Gartenbauverein lädt am Samstag, 2. März, zu einem Obstbaumschnittkurs ein, denn für eine gute Ernte im Herbst ist ein fachmännischer Schnitt wichtig. Christof Vogel von der Obstbaumversuchsanlage in Hiltpoltstein gibt Informationen über Pflanzenschutz, Schädlingsabwehr und Düngung. Ferner werden die Bäume, die im letzten Jahr beim Schnittkurs geschnitten wurden, begutachtet, um die Veränderungen durch den Schnitt zu zeigen. Danach ist Gelegenheit, den Vormittag mit Weißwurst oder Kaffee und Kuchen ausklingen zu lassen. Für Nichtmitglieder wird ein Kostenbeitrag erhoben. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr, von Baiersdorf kommend, am Ortseingang beim Dorfbrunnen. red