Obstbaumaktion des Gartenbauvereins

Die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins können sich noch bis Montag, 30. September, an der Obstbaumaktion des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege beteiligen. Durch ein reichhaltiges Sortimentsangebot soll auf den Erhalt der Artenvielfalt und abwechslungsreiche Strukturierung der offenen Landschaft hingewirkt werden. Anpflanzungen für die Nutzung in Hausgärten werden in diesem Programm ausdrücklich nicht gefördert. Vorab können die Teilnahmebedingungen sowie Sortiments- und Bestelllisten im Internet unter www.landschaftspflegelichtenfels.de eingesehen und heruntergeladen werden. Bestellungen können rechtzeitig bei der Vorsitzenden abgegeben werden, die bei Bedarf auch entsprechende Auskunft erteilt. red