Obstbäume wieder gut in Form

Ein schöner Erfolg war für den Obst- und Gartenbauverein (OGV) Zeil der Baumschnittkurs auf der Wiese am Zeiler Käppele. Dort stehen einige Obstbäume, die einen Rückschnitt nötig hatten, und die Teilnehmer des OGV-Kurses konnten sich hier unter fachkundiger Aufsicht von Eckehard Maurer "austoben".

Er erklärte unter anderem anschaulich, dass Äste herausgeschnitten werden müssen, die in den Baum hineinwachsen. Außerdem zeigte er, wo man den Ast kürzen und die Wuchskraft des Baumes gut ableiten kann. Grundsätzlich brauchen die Bäume einen Schnitt, um wieder mehr Frucht tragen zu können.

Vorsitzender Ulrich Dölker freute sich über die gute Resonanz, die der Verein bisher im Jubiläumsjahr erfuhr.

Am Samstag, 14. März, bietet der Verein eine weitere fachliche Fortbildung an. Christa Schlegelmilch zeigt in zwei Kursen, wie man Rosen richtig schneidet. Die beiden Rosenschnittkurse starten um 10 Uhr und um 14 Uhr. Veranstaltungsort ist der Garten von Christa und Martin Schlegelmilch (Grabegärten).

Anmeldung für Rosenschnittkurs

Es können jeweils maximal 15 Personen teilnehmen. Nichtmitglieder zahlen einen Unkostenbeitrag von fünf Euro. Werkzeug (Rosenschere) ist mitzubringen. Bei schlechtem Wetter findet der Schnittkurs am Samstag, 21. März, statt. Anmeldung ist erbeten bei Ulrich Dölker unter der Rufnummer 09524/300671 oder bei Christa Schlegelmilch unter der Telefonnummer 09524/850305. kra