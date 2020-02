Obstbäume und Wildnis

Das Umweltbildungszentrum (Ubiz) in Oberschleichach weist auf seine neuen Angebote hin. Es geht um Lichtverschmutzung, die Energiewende, Obstbäume sowie die Wildnis. Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich: online unter www.ubiz.de oder unter www.vhs-hassberge.de sowie telefonisch un- ter Rufnummer 09529/92220. 1. "Lichtverschmutzung - Gesundheit und Artenschutz durch ganzheitlichen Naturschutz": Am Donnerstag, 5. März, besteht um 18.30 Uhr die Möglichkeit, nach einer Einführung in die Lichtverschmutzung und Möglichkeiten, dagegen anzugehen, mit Sabine Frank vom Sternenpark Rhön einen nächtlichen Spaziergang in Friesenhausen zu machen und so die Problematik der Lichtverschmutzung ganz praktisch zu betrachten.

2. "Sektorenkopplung für die Energiewende am Beispiel Stadtwerk Haßfurt": Norbert Zösch vom Stadtwerk Haßfurt gibt am Donnerstag, 5. März, um 19 Uhr direkt vor Ort Einblicke in die Sektorenkopplung, welche eine Möglichkeit zur Energiewende darstellt.

3. "Obstbaumschnitt": Am Freitag, 6. März, zeigt Edgar Brohm von 14 bis 17 Uhr die verschiedenen Schnitttechniken und -arten für den Obstbaumschnitt am Gebrüder-Mendel-Haus in Dankenfeld, um Obstbäume auszulichten oder den Ertrag zu steigern.

4. "Überleben in der Wildnis": Markus Schulz nimmt Interessierte am Freitag, 6. März, von 19 bis 21 Uhr in die Wildnis mit und zeigt Möglichkeiten, da zu überleben. red