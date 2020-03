Obstbäume und Kräuter

Das Umweltbildungszentrum (Ubiz) in Oberschleichach weist auf seine neuen Angebote und Veranstaltungen hin. Eine Anmeldung ist stets notwendig: online unter www.ubiz.de oder telefonisch unter Ruf 09529/92220. 1. "Die Kräuterspirale - Kräuterpflanzen aus aller Welt für den Naturgarten": Freyja Kerstin Hertinger gibt Einblicke in die wunderbare Welt der Wild- und Heilkräuter und zeigt praktisch, wie man sie im Hausgarten anbauen kann, am Beispiel einer Kräuterspirale. Termin ist am Donnerstag, 19. März, von 17 bis 19 Uhr im Ubiz in Oberschleichach und am Mittwoch, 25. März, 17 bis 19 Uhr im Atelier von Lieselotte Vogt in Wonfurt

2. "Bauen für die Zukunft - der Neubau": Am Donnerstag, 19. März, von 19 bis 21.15 Uhr geht Andreas Binder auf die wichtigen Fragen zum Neubau ein: Welche Heizung ist die richtige? Auf was muss man bei der Bauausführung achten? Massivbau oder Holzständer? Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Bau?

3. "Obstbaumschnitt von alten Bäumen": Andreas Kiraly zeigt am Samstag, 21. März, von 10 bis 12 Uhr in Hummelmarter bei Trossenfurt die Besonderheiten beim Schnitt von alten Obstbäumen.

4. "Frühlingserwachen - eine achtsame Wanderung": Sigrun Wunderlich geht am Samstag, 21. März, von 15 bis 17 Uhr auf eine achtsame Wanderung in der frühlingshaften Natur. Der Treffpunkt ist am "Meehäusle" in Haßfurt.

5. "Wohnzukunft 4.0": Am Samstag, 21. März, von 14.30 bis 17.30 Uhr dreht sich in einem Workshop alles um die Zukunft des Wohnens. Patrik Walter geht auf die gesellschaftlichen Veränderungen und Trends ein und zeigt auf, was beim Kauf und Verkauf beachtet werden sollte. red