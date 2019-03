Obstbäume schneiden

Am Samstag, 16. März, veranstalten die Gartenfreunde Ebermannstadt einen zweistündigen Obstbaumschnittkurs in Theorie und Praxis mit dem Kreisfachberater Hans Schilling. Beginn ist um 9.30 Uhr, Treffpunkt ist am Musikheim in Niedermirsberg am Ortseingang von Rüssenbach kommend. Die Teilnehmer sollten Schnittwerkzeug mitbringen. red