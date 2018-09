Obstbäume für Herbstpflanzung

Der Landkreis Lichtenfels und der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege fördern die Pflanzung von Obstbäumen in der Landschaft und am Ortsrand. Dadurch sollen landschaftsprägende Streuobstwiesen, Baumreihen oder Einzelbäume erhalten oder neu angepflanzt werden. Noch bis Ende September können in der Umweltstation des Landkreises Obstbäume für die Herbstpflanzung bestellt werden. Eine Sortenliste und ein Bestellformular mit weiteren Infos stehen im Internet unter www.landespflege-lichtenfels.de. Diese Listen sind auch bei den örtlichen Gartenbauvereinen und in der Umweltstation in Weismain erhältlich. Dort kann auch die Beratung durch Kreisfachberater Michael Stromer in Anspruch genommen werden (Telefon 09575 921455). red