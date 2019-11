Obstbäume für die Artenvielfalt

Dass der November die richtige Zeit zum Pflanzen von Obstbäumen ist, wird an mehreren Aktionen im Landkreis deutlich. So hatte das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Kulmbach 18 Obstbäume zu vergeben und die Gartenbauvereine konnten sich dafür bewerben. Der Gartenbauverein Wirsberg zählte zusammen mit den "Gartlern" aus Hutschdorf, Thurnau und Windischenhaig zu den Gewinnern.

Die Obstgehölze mussten auf öffentlichem Grund vom Verein gepflanzt werden, der auch garantiert, dass die Bäume weiter gepflegt werden. Vorsitzende Stefanie Schmidt hatte zur Pflanzaktion auf das gemeindliche Grundstück in Neufang eingeladen, wo drei Apfel- und zwei Birnenbäume gepflanzt wurden. Am Eingang zur Obstwiese hat der Gartenbauverein auch ein von Joachim Potemka gebasteltes Insektenhotel aufgestellt.

Ein "Rebella", ein attraktiver Herbstapfel, wurde in diesen Tagen wiederum auf dem Gelände der Kindertagesstätte "Abenteuerland" in Neuenmarkt gepflanzt. Dabei handelt es sich um eine Baumspende des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege, die der örtliche Verschönerungs- und Gartenbauverein an die Kita weitergegeben hatte.

Die Pflanzaktion, die Stefan Werner fachmännisch vorbereitete und auch abschloss, wurde von Pfarrer Stefan Schleicher und Bürgermeister Siegfried Decker (NG) unterstützt. Pfarrer Schleicher: "Wir freuen uns, wenn die Kinder ihre ersten Äpfel pflücken und das Wunder, dass da Blätter und Äpfel dran kommen, die dann auch schmecken, bestaunen können." rei