Obstbäume bestellen und pflanzen

Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege und der Landkreis Lichtenfels fördern auch dieses Jahr die Pflanzung von Obstbäumen - einzeln, in Baumreihen oder Streuobstwiesen. Mitglieder können die Bestellliste bei Gabi Braun abholen oder online unter www.landespflege-lichtenfels.de ausfüllen und per Mail bestellen. Die Bäume müssen in Lichtenfels am Samstag, 27. Oktober, um 9 Uhr abgeholt werden. Letzter Bestelltermin ist Sonntag, 30. September. Auch beim Vorstand des Gartenbauvereins Unterbrunn sind die Listen erhältlich. Sie können auch direkt bei der Umweltstation in Weismain abgegeben werden. red