Obst- und Gemüse für Steinach

Der Obst- und Gemüsewagen ist am Freitag, 1. März, das erste Mal auch in Steinach vor Ort. Jeden Freitag von zirka 14 Uhr bis 17 Uhr werden dann künftig die Steinacher Bürger an der Feuerwehrhalle mit überwiegend regionalen Obst- und Gemüseprodukten versorgt. Gerne können Bestellungen bereits im Voraus per E-Mail an haensel5@web.de, per Telefon oder auch gerne über WhatsApp an 0160/409 41 51 aufgegeben werden. Zu finden ist der Obst- und Gemüsewagen außerdem mittwochs von 7.30 bis 13 Uhr in Bad Bocklet. Am Freitag ist er von 7.30 bis 13.30 Uhr in Münnerstadt und am Samstag zu den gleichen Zeiten in Bad Kissingen. sek