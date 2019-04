Obst- und Gartenbauverein Unfinden erkundet das Bienenjahr

Der Obst- und Gartenbauverein Unfinden mit seinem Vorsitzenden Ingo Wohlgemuth möchte gemeinsam mit Imker Horst Kresser den "Üflder" Kindern und interessierten Erwachsenen das Bienenjahr näherbringen. Diese Aktion war schon bei der Hauptversammlung den Mitgliedern und Interessierten vorgestellt worden. Und es war bekanntgegeben worden, dass die Termine relativ kurzfristig an Interessierte weitergegeben werden müssten, da sich das Wetter und auch die Bienen selbst nicht nach Terminvorstellungen richteten.

Dieser Tage war es dann so weit: Wetter und Bienen standen in den Startlöchern, und so wurden unverzüglich die Einladungen erstellt und in Unfinden verteilt. Trotz der kurzen Anmeldefrist meldeten sich 24 Personen an.

Im Garten von Imker Horst Kresser erläuterte dieser den Teilnehmern das Bienenjahr. Anschließend wurde der Aufbau eines Bienenstocks an einem Schaukasten dargestellt und die anstehenden Arbeiten wurden besprochen.

Eine Grenze für die Königin

Da die Anzahl der Schutzbekleidungen begrenzt war, wurden Gruppen gebildet. Den Anfang machte eine Kindergruppe, die den ersten Bien (Superorganismus) aufsetzen durfte. Dazu wurde die Abdeckung abgenommen und es wurden die Rahmen mit den Waben gereinigt und kontrolliert.

Danach wurde ein Gitter aufgelegt, damit die Königin nicht in den aufgesetzten Bereich übersiedelt. Dieser zusätzliche Bereich ist nötig, da eine Königin bis zu 1500 Eier am Tag legen kann.

Wichtig bei dieser Arbeit ist, dass die Bienen mit Rauch beruhigt werden. Dies wurde von den Kindern begeistert übernommen. Dann kamen die anderen Gruppen mit ihrem Bien an die Reihe. Nach getaner "Arbeit" standen Getränke und Kuchen für die fleißigen Helfer bereit.

Die nächste Aktion im Bienenjahr wird in circa drei bis fünf Wochen stattfinden, je nachdem wie die Bienen "gearbeitet" haben und welche Seite das Frühjahrswetter zeigt. sn