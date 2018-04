Obst- und Gartenbauverein presste diesmal auch Quitten

Viel zu tun hatte der Obst- und Gartenbauverein Neukenroth im vergangenen Jahr. Vorsitzender Georg Schank listet bei der Jahreshauptversammlung eine große Reihe von Aktivitäten auf. In der Obstpresse lockte das Pressen von Quitten sogar Kundschaft aus Kemnath an.

Bürgermeister Rainer Detsch (FW) sprach von einem Aktivposten, den der Verein einnahm. Schließlich wird vom Verein auch jedes Jahr der Blumenschmuck der Haßlachbrücken bepflanzt und gepflegt, was dem Ortsbild ein besonderes Ambiente verleihe.

Der 150 Mitglieder zählende Verein habe auch im vergangenen Jahr wieder vier Neuaufnahmen verzeichnen können, trug der Vorsitzende vor. Im Apfelmarkt durfte der Verein wieder allerhand Variationen rund um den Apfel vorstellen. Mit jeweils zweiten Plätzen erreichten Martina Beetz und Sigrid Schank hervorragende Platzierungen beim Wettbewerb "Ökologie im Garten". Auch das Thema "Herausforderung im Vereinswesen", zu dem die Gemeinde Vertreter der örtlichen Vereine eingeladen hatte, wurde aktiv mit diskutiert.

Am Vereinsgelände und an der Obstpresse seien wieder viele ehrenamtliche Arbeitsstunden notwendig gewesen. Nach der Reinigung des Vereinsgeländes habe man sich für Veränderungen am Gelände entschieden. Bevor das Obstpressen starten konnte, waren einige kleine Reparaturen notwendig geworden. So musste eine neue Außentür installiert werden und in der Obstpresse waren Dichtungen zu erneuern. Dass in Neukenroth auch Quitten gepresst werden, hatte sich sogar bis nach Kemnath herumgesprochen. Auch der Apfeltrester (Pressrückstände vom Apfelpressen) erfreut sich immer größerer Nachfrage, so dass es keinen Abfall gibt, berichtete der Vorsitzende. red