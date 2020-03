Obst und Gartenbauverein Höfles-Vogtendorf kann auf die Treue seiner Mitglieder zählen

Der Obst- und Gartenbauverein Höfles - Vogtendorf hat kürzlich bei seiner Jahreshauptversammlung gleich sieben Mitglieder für 25-jährige Treue zum Verein ehren können.

Zu Beginn der Versammlung rief der Erste Vorsitzende Hardy Hanuschke das vergangene Vereinsjahr in Erinnerung. Die Umweltsäuberungsaktion, an der sich alle Vereine aus Höfles und Vogtendorf beteiligten, war wieder ein voller Erfolg. Es sei doch immer wieder erstaunlich, was so alles achtlos in der Landschaft "entsorgt" wird. Auch das Gartenfest mit Pflanzentombola fand reges Interesse. Beim traditionellen Wandertag ging es diesmal von Wallenfels aus auf einem Rundweg zum Herrgottswinkel. Der Mitgliederstand habe sich, bedingt durch die Altersstruktur, erneut leicht verringert und betrage aktuell 115 Personen. Der Vorsitzende hofft, dass durch das geplante Neubaugebiet in Vogtendorf in ein paar Jahren vermehrt jüngere Mitglieder gewonnen werden können.

Neue Beisitzerin

Durch den Tod der langjährigen Beisitzerin Brigitte Seyffer wurde für die restlichen drei Jahre der Wahlperiode eine Nachwahl notwendig. Die Versammlung votierte einstimmig für Sylvia Zeuß als Nachfolgerin.

In einer kurzen Vorschau informierte der Vorsitzende über einige Termine für das laufende Jahr. Je nach Wetter ist entweder am 14. oder 21. März die Umweltsäuberungsaktion zusammen mit allen Ortsvereinen vorgesehen. Am 25. März referiert der Kulmbacher Kreisfachberater Günter Reif über "Solidär lebende Bienen und Wespen". Der gemeinsame Tagesausflug wird heuer vom Fischbacher Gartenbauverein organisiert. Ein genauer Termin steht noch nicht fest.

Am 14. Juni findet wieder im Vogtendorfer Schulgarten das Gartenfest statt und der Wandertag ist für den 13. September vorgesehen. Die Adventsfeier am 29. November schließt das Vereinsjahr ab.

Den Höhepunkt des Abends bildeten die Ehrungen für 25 Jahre Mitgliedschaft, die der Vorsitzende gemeinsam mit Kreisvorsitzendem Fritz Pohl vornahm. Geehrt wurden Klaus Bernschneider, Lothar Hauck, Stefanie Hauck, Michael Jonak, Regina Koch, Dieter Recksik und Anita Zimmerlein. Sie erhielten vom Bezirksverband eine Urkunde mit dazugehöriger Anstecknadel sowie vom Ortsverein eine Azalee und einen Gutschein. red