Obst- und Gartenbauverein ehrt langjährige Mitglieder

In der gut besuchten Hauptversammlung im Gasthaus "Zur Sonne" in Lonnerstadt ließ der Vorsitzende Herbert Lawrenz das vergangene Jahr Revue passieren. Die geleistete Arbeit schlug sich im Kassenbericht nieder: Den Ausgaben von 46 518,49 Euro stehen Einnahmen in Höhe von 64 485,49 Euro gegenüber.

"Junges Gemüse"

Doch auch das "Junge Gemüse", die Jugendgruppe des OGV, darf nicht vergessen werden. Dort bringen Ingrid Hock, Roswitha Grau und Carola Leithold mit großem Engagement und Kreativität den Kindern die Natur spielerisch nahe. Der stellvertretende Geschäftsstellenleiter der Sparkasse Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach, Wolfgang Paulini, überreichte kürzlich einen Scheck in Höhe von 250 Euro.

Gegründet 1881 von zwölf Höchstadter Bürgern, kann der Obst- und Gartenbauverein Höchstadt heute mit 1122 Mitgliedern punkten. In der Hauptversammlung wurden 66 Mitglieder für 15, 25, 40 und 50 Jahre Treue geehrt.

Für 40 Jahre Treue wurden geehrt: Elisabeth Drosdziol, Siegfried Glotz, Magdalena Lorz, Hans Maid, Christa Öttinger, Heinz Spanier, Tobias Wellein, Erhard Anke, Fritz Blankenbühler, Herta Dittrich, Karin Friedrich, Georg Gahl, Friedrich Glaser, Gerhard Grau, Dieter Holzfuß, Adolf Kaiser, Winfried Käs, Marion Keiper, Elisabeth Müller, Brigitte Müller, Gerhard Schlee, Elisabeth Schlee, Karl Schleupner, Georg Schleupner, Sieglinde Schulz, Erwin Staudigel und Heinrich Windischmann.

Die goldene Ehrennadel mit Kranz für 50-jährige Mitgliedschaft erhielten: Margot Brettreich, Rolf Exner, Ursula Freitag, Erwin Hutterer, Hermann Kraus, Helmut Fröhnel, Norbert Köberlein, Karl-Josef Sauerwald, Betty Schreier und Walther Winter. Schon seit fast zwei Jahren ist der Obst- und Gartenbauverein Höchstadt händeringend auf der Suche nach einem Grundstück. Nun endlich wurde man mit einem 800 Quadratmeter großen Areal im Gewerbering fündig. "Ein gutes Stück Zukunft für den Obst- und Gartenbauverein", erklärte Bürgermeister Gerald Brehm.

Einstimmig für neues Grundstück

Die Kosten für das Grundstück belaufen sich auf rund 43 000 Euro. Innerhalb der nächsten zehn Jahre ist die Errichtung eines Gebäudes vorgesehen. "Wir wollen versuchen, durch das Pressen und den Schnapsverkauf den wesentlichen Teil zu stemmen", erklärt Fleischer. Dem Erwerb des Grundstücks wurde in der Mitgliederversammlung am Freitag einstimmig zugestimmt. In der Herbstversammlung sollen die nächsten Schritte, sowie ein Konzept und Finanzierungsplan vorgestellt werden. Britta Schnake