Obst- und Gartenbauer blicken sorgenvoll in die Zukunft

Auf ein arbeitsreiches Jahr blickte der Obst- und Gartenbauverein Windheim zurück. Die Neuwahlen mussten bei der Hauptversammlung jedoch vertagt werde, weil niemand den Vorsitz übernehmen wollte. Nun führt der bisherige Vorstand die Geschäfte vorerst weiter. gleichzeitig soll die Suche nach geeigneten Personen in Windheim intensiviert werden.

Zuvor hatte Erster Vorsitzende Heinz Büttner über den Vereinstag von "Handwerk & Kultur" berichtet. Der OGV habe mit vier Mitgliedern an dem sehr interessanten Programm teilgenommen. Gerne besuchte man die Messe "Garten & Kunst" in Rödental. Auch der Kronacher Apfelmarkt sei wieder fester Bestandteil des Programms gewesen. Am Wettbewerb "Ökologie im Garten" hatten Erika und Egbert Vetter sowie Gudrun und Karlheinz Backer mit Erfolg teilgenommen. Besonderes Highlight sei der Ehrungsabend im September gewesen, bei dem nicht nur 13 Mitglieder für 40-jährige Treue sowie zwei Mitglieder für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt werden konnten, sondern auch Heinz Büttner als Ehrenmitglied ernannt wurde.

Auf die vielen Arbeitseinsätze, die die Gartler über die Ortsgrenzen hinaus vornehmen, blickte Büttner ebenfalls zurück. Obstbaumschnitte an der Kronacher Realschule, der Schule in Reitsch und bei vielen Mitgliedern und Freunden im gesamten Landkreis führten Hans und Wendelin Vetter sowie Heinz und Stefan Büttner aus. Für das Ortsbild engagierten sich die Gartenfreunde beispielsweise am Teichplatz und am Quellsteinbrunnen.

Das Sinken der Mitgliederzahlen wurde mit Sorge zur Kenntnis genommen. Büttner wiederholt seine Ankündigung, nicht mehr für ein Amt zur Verfügung zu stehen.

Kreisvorsitzender Fritz Pohl lobte das Engagement des OGV. Gleichzeitig bedauerte er, dass sich die zunehmende Bedeutung des Naturschutzes nicht in den Mitgliederzahlen der Obst- und Gartenbauvereinen niederschlage.

Zweite Bürgermeisterin Monika Barnickel dankte dem Verein für seine Arbeit in der Gemeinde. Margit Holzbauer und Brigitte Büttner erhielten einen Dank für die Blumenpflege im Ort. Thomas Kotschenreuther