Das Europäische Museum für Modernes Glas begrüßt seine Gäste am Sonntag, 16. Juni, um 14.30 Uhr, zu einer Themenführung. Pâte de Verre, ein Gemisch aus Glaspulver, Bindemitteln und Metalloxyden, ist eine äußerst fragile Spielart von Glas und wird verstärkt in den letzten Jahren von Glaskünstlern für Gefäße, Objekte und auch Skulpturen eingesetzt. Durch die vergleichsweise recht niedrigen Schmelztemperaturen dieses Materials entstehen Objekte mit einer besonderen Farbigkeit und Oberflächenstruktur. Die Sammlung besitzt einige herausragende Werke in dieser Technik, die Meike Leyde in einer Führung vorstellt. Die Führung dauert circa eine Stunde. Eine Anmeldung für Einzelbesucher ist nicht erforderlich. red