Obertheres schickt die Faschingsnarren los

Bereits zum sechsten Mal findet am Faschingssamstag ab 14.33 Uhr der Faschingszug in Obertheres statt. Unter dem Motto "Die Show wird weitergehen" will der Oberthereser Carneval-Verein (OCV) als Veranstalter die Narren begeistern. Mittlerweile ist der Gaudiwurm zum größten seiner Art am Faschingssamstag geworden. Weit über 30 Gruppen schlängeln sich an den bis zu 4000 Besuchern vorbei: vom Kahlberg durch die Klosterstraße und Alice-von-Swaine-Straße bis zur Turnhalle. Immer mehr auswärtige Gruppen, zum Beispiel aus Krum, Maroldsweisach, Knetzgau, Ziegelanger und dem Nachbarlandkreis Schweinfurt bereichern die Gaudiparade und folgen damit dem Ruf des OCV, der heuer sein 55-jähriges Bestehen feiern kann. Nach dem Umzug wird auf dem Parkplatz vor der Turnhalle mit fröhlicher Musik weitergefeiert. Foto: Christia Licha/Archiv