Oberstufe führt Urfaust von Goethe auf

Am Johann-Philipp-von-Schönborn-Gymnasium in Münnerstadt führt am Samstag, 14. April, Freitag, 20. April, und Samstag, 21. April, das Oberstufentheater den Urfaust von Goethe auf. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr in der Aula der Schule. sek