Obermüller: Es war nie langweilig

Die Vertreter der zehn Mitgliedschöre der Sängergruppe "Itzgrund" sind es gewohnt, dass die jährliche Hauptversammlung musikalisch eröffnet wird. Im Gasthaus "Beckenhaus" fungierte diesmal der "Singverein" Niederfüllbach als Gastgeber im 65. Gruppenjahr und begrüßte die Sangesfreunde mit drei Chorsätzen. Die Leitung hatte Annerose Röder. Einen umfangreichen Bericht über das Jahr 2019 gab Gruppenvorsitzende Edeltraud Obermüller. So rief sie Besuche der Chorproben, Konzerte, Liederabende, Jubiläen und Geburtstage, Adventskonzerte, Hauptversammlungen der Gruppenvereine sowie Sitzungen des Kreises in Erinnerung. Besonders gerne denke sie an das Konzert "30 Jahre Grenzöffnung" in der Klosterkirche Sonnefeld unter der Leitung von Annerose Röder zurück. Obermüller: "Mir war es im vergangenen Jahr auf keinen Fall langweilig!" Für Niederfüllbach als gastgebende Gemeinde der diesjährigen Gruppenversammlung übermittelte Bürgermeister Martin Rauscher beste Grüße. Er meinte: "Singen ist ein schönes Hobby und bringt bei der Ausübung so viele gute Schwingungen rüber!" Es sei nur schade, dass heutzutage das Bedürfnis zur Kommunikation immer weniger würde. ka