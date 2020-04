Obermeister wünschen sich mehr Wertschätzung

Fleischer und Bäcker sind es, die in der Corona-Krisenzeiten die Versorgung mit frischen und regionalen Lebensmitteln garantieren. Die Obermeister der Fleischer-Innung, Eberhard Kraus, und der Bäcker-Innung, Gerhard Löffler, wenden sich deshalb mit diesem Appell an die Öffentlichkeit: "Weg von Geiz ist geil!"

Gerade in der jetzt schwierigen Zeit, in der sich ihre Mitarbeiter täglich zuverlässig und pflichtbewusst ihrer verantwortungsvollen Arbeit stellen, wären die beiden Obermeister sehr dankbar für mehr Anerkennung und Wertschätzung des Handwerks und seiner Beschäftigten. Spätestens jetzt müsse jedem klar werden, dass das Handwerk und seine Mitarbeiter mehr Wertschätzung auch im Lohnbereich verdient hätten. Das gehe aber nur, wenn angemessene Preise bezahlt werden - auch darüber sollten die Kunden in dieser Zeit einmal nachdenken und die Wichtigkeit regionaler Erzeugnisse erkennen und wertschätzen.

Produktion und Verkauf unter deutlich erschwerten Bedingungen verlangten einen überdurchschnittlichen Einsatz vom Personal in Metzgereien wie Bäckereien. Die Mitarbeiter würden sich wünschen, dass sich diese Tatsache auch in Verlautbarungen der Politiker und in der öffentlichen Berichterstattung wiederfindet. Das wäre ein Beitrag zur Wertschätzung der Mitarbeiter, die sich mindestens ebenso einsetzen wie die häufig und zu Recht gewürdigte Supermarkt-Kassiererin, so die beiden Obermeister.

Von großem Wert seien auch die kurzen Transportwege im örtlichen Handwerk und der Erhalt der regionalen Wertschöpfungsketten. Derzeit sehen die beiden Obermeister keine Existenzbedrohung ihrer Betriebe, keiner wisse aber, wie lange die Krise anhalten wird und was sie noch hinter sich nachziehen wird. eh