Obermain-Marines beim größten deutschen Schlauchbootrennen unter den besten Zehn

Der Rotary-Club Obermain hat sich am vergangenen Sonntag zum wiederholten Male am Rotarian Rodwy River Raft Race in Schweinfurt beteiligt. Es ist das größte Schlauchbootrennen in der Bundesrepublik Deutschland und wurde vom Rotary-Club Schweinfurt Peterstirn zum 19. Mal ausgetragen.

40 Mannschaften im Rennen

Es haben sich in diesem Jahr über 40 Mannschaften mit jeweils elf Mann im Schlauchboot an dem Wettbewerb auf dem Main an der Gutermann-Promenade in Schweinfurt beteiligt. Es mussten jeweils 250 Meter stromaufwärts und -abwärts gepaddelt werden.

Die Obermain-Marines vom Rotary-Club Obermain kamen nach hartem Kampf unter der Leitung von Kapitän Ludwig Weiss in diesem Jahr unter die ersten zehn Plätze, nachdem es im vergangenen Jahr noch Platz 19 gewesen war, den die Obermain-Marines belegt hatten.

Der gesamte Reingewinn wird - wie im vergangenen Jahr - unter Aufsicht des Schweinfurter Oberbürgermeisters Sebastian Remelé für soziale Zwecke und Projekte in Schweinfurt und in der weiteren Umgebung verwendet. red