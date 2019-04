"Obermain erleben": ein Gästeführer, der es in sich hat

"Wir möchten die Schönheiten der Landschaft zwischen Burgkunstadt, Altenkunstadt und Weismain vorstellen und dies mit der Kultur und den kulinarischen Spezialitäten verbinden", beschreibt Bürgermeisterin Christine Frieß die Angebote, die im neuen Prospekt von "Obermain erleben" zu finden sind. Und damit will man nicht nur Touristen, sondern auch Einheimische ansprechen.

Die Pfarrkirche Mainroth wird eines der Ziele sein, die unter dem Titel "Auf geschichtsträchtigen Wegen rund im Mainroth" am Sonntag, 21. Juli, ab 13.30 Uhr bei einer geführten Tour mit Wanderführer Karlheinz Kohles angesteuert werden.

Die Erlebnis- und Genusswanderungen erfreuten sich schon in den vergangenen Jahren großer Beliebtheit. Deshalb hat das Team um Stefanie Bornschlegel, Sandra Herold und Monika Petterich ein abwechslungsreiches Jahresprogramm zusammengestellt. Bei den Genusswanderungen erwarten den Gast immer auch kulinarische Spezialitäten und Erfrischungen an besonders markanten Punkten der Wanderroute. "Vom Brauen, Bier und Bratwurst" mit gemütlicher Einkehr in Weismain führt das Programm weiter in die "Borkuschter" Unterwelt. Ein malerisches Menü lockt ins Kleinziegenfelder Tal. Auf malerische Pfade begeben sich die Gäste, wenn es von Altenkunstadt über den Külmitz nach Strössendorf geht. "Brunnen, Quellen, Wasser": Bei dieser Wanderung geht man der Frage nach, wie man sich früher auf den Jura-Hochflächen mit Wasser versorgt hat. Bei einer Familienwanderung werden Flora und Fauna des Kordigasts im September entdeckt. Den Abschluss der geführten Wanderungen bildet im Oktober "Wild und Wein" rund um Arnstein.

Der Gästeführer "Erlebnispauschalen und mehr" widmet sich der Frage, wie der Gast Urlaub in der Region aktiv verbringen kann. Auch die Adressen der Direktvermarkter und die Markttermine fehlen nicht. Dass im vergangenen Jahr drei neue Ferienwohnungen in Krassach, Strössendorf und Burgkunstadt dazugekommen sind, ist ein erfreuliches Signal für Feriengäste.

Der Gästeführer "Obermain erleben" liegt ab sofort in den Rathäusern in Altenkunstadt, Burgkunstadt und Weismain sowie beim Kultur- und Tourismus-Service in Weismain und bei allen Banken aus. Bei zahlreichen Führungen wird auf die Online-Buchung (www.vhs-lif.de) verwiesen. Interessierte können aber auch eine telefonische Anmeldung unter der Rufnummer 09571/18574 vornehmen. koh