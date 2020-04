Oberlangheimer Trinkwasserversorgung wird optimiert

Große Fortschritte macht oberhalb von Oberlangheim ein neuer Hochwasserbehälter, der für die Verbesserung der Druckverhältnisse an den Hochpunkten sowie die Schaffung von Speichervolumen zur Sicherung der Wasserversorgung bei Versorgungsunterbrechungen und zur Löschwasserentnahme im Brandfall gebaut wird. Werkleiter Dietmar Weiß rechnet mit einer Inbetriebnahme des neuen Hochbehälters im Juli/August.

Damit optimieren die Stadtwerke Lichtenfels die Trinkwasserversorgung im Ortsteil Oberlangheim. Rund 600 000 Euro werden in den Hochbehälter inklusive Leitungsbau investiert. Da die begleitenden Maßnahmen (Wege- und Leitungsbau) noch nicht abgeschlossen sind, stehen die Kosten noch nicht abschließend fest.

"Die Stadt Lichtenfels hat eine Globalsatzung. Das heißt, dass die Gesamtheit der Bürger, die an die Wasserversorgung der Stadtwerke Lichtenfels angeschlossen sind, die Baumaßnahmen über die Beiträge und Gebühren finanzieren. In der Wasserversorgung werden keine Verbesserungsbeiträge erhoben. Auf die Einwohner von Oberlangheim kommen daher keine Kosten zu. Die Finanzierung - auch der Maßnahme in Oberlangheim - erfolgt allein über die Wassergebühren", erklärt Weiß.

Nach dem Spatenstich Ende Januar wurden Mitte März die Röhrenspeicher in PE-Bauweise mit einer Länge von 16 Metern und zwei mal 100 Kubikmetern Fassungsvolumen geliefert.

Das Bediengebäude ist über einen seitlichen Zugang erreichbar. Die Drucktüren im Inneren besitzen ein Bullauge zur Kontrolle der Wasseroberfläche. Die Behälterverrohrung wurde in Edelstahl ausgeführt. Inzwischen ist der Behälter wieder mit Erde überdeckt und nur noch der Zugangstunnel ist zu erkennen.

Etwa 200 Meter unterhalb der Behälter entstand das Pumpenwerk. Es ist notwendig, um das Trinkwasser aus der bestehenden Zubringerleitung zu entnehmen und in den Hochbehälter zu fördern. Nach Abschluss der Mauerarbeiten wurde kürzlich nun das Spitzgiebeldach fertiggestellt.

Die Anlage wird komplett vom zentralen Rechner aus gesteuert.