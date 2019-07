Oberlangenstadt hält gegen Arnstein dagegen, aber verliert

Der SSV Ober-/Unterlangenstadt bot in der ersten Runde des Kreispokals dem Kreisligameister SC Jura Arnstein Paroli, unterlag jedoch knapp. Der SV Neuses setzte sich ebenfalls knapp gegen den FC Burgkunstadt durch. Viel Mühe hatte der FC Hirschfeld bei der SG Lauenstein/Ludwigsstadt II. Erst in der Schlussphase drehte der Kreisklassist die Partie. SSV O'Unterlangenstadt - SC Jura Arnstein 2:3 (1:2)

In der Anfangsphase hatte der neuformierte SSV mehr Spielanteile und brachte sich in der 5. Minute durch Traut und Kleinschmidt das erste mal gefährlich vor das Tor der Jura-Truppe. Nach zwölf Minuten marschierte Kleinschmidt völlig alleine gelassen auf den Schlussmann des SC zu, schoss den Ball aber zu überhastet über den Kasten.

Im Gegenzug gab der Bezirksligist zum ersten Mal Gas und Freitag erzielte nach einem Eckball das 0:1. In der 27. Minute standen die Gäste erneut zu offen und Rollmann hatte nach einer starken Vorlage von Schubert keine Mühe. In den folgenden Minuten bewahrte SSV-Keeper Walther mit zwei sehenswerten Paraden sein Team vor einem neuen Rückstand. In der 42. Minute fing sich die Heimelf nach einem Abwehrfehler doch noch den 1:2-Pausenstand ein.

Auch in der zweiten Hälfte sahen die zahlreichen Zuschauer weiterhin eine ausgeglichene und umkämpfte Partie. Nach 58 Minuten erhöhten die Gäste mit einem schnell vorgetragenen Konter auf 1:3.

Die Schlussphase gehörte wieder dem SSV, doch die Großchancen von Schubert und Rollmann klärte die SC-Defensive in letzter Sekunde auf der Linie. In der 90. Minute gelang Gnanapiragasam der 2:3 Anschlusstreffer.

Auf Grund der besseren Spielanlage, die sich aus konditioneller Sicht in der zweiten Hälfte bemerkbar machte, qualifizierten sich die Gäste verdient für die nächste Runde. rüg Tore: 0:1 J. Freitag (14,), 1:1 Rollmann (27.), 1:2 J. Freitag (42.), 1:3 Hopfenmüller (58.), 2:3 Gnanapiragasam (90.). SR: Tobias Fuhrmann (FC Kronach). SV Neuses - FC Burgkunstadt 1:0 (1:0)

Tor: 1:0 Trivuncevic (62.) / SR: Rene Lepke. SG Schneckenlohe - VfR Johannisthal 1:3 (1:1)

Tore: 1:0 Hofmann (21.), 1:1 Mayer (40.), 1:2 Gärtig (58.), 1:3 Hartfil (90.+3) / SR: Michael Löffler. SG Lauenstein/Lud. II - FC Hirschfeld 3:4 (2:1)

Tore: 1:0 S. Tröbs (22.), 1:1 Müller (25.), 2:1 S. Tröbs (29.), 3:1 C. Tröbs (55.), 3:2 Büttner (75.), 3:3 Müller (85.), 3:4 Fröba (89.)