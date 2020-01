Oberinnungsmeister Frank Brückner feiert 40. Jubiläum

Für Frank Brückner, der im September 1979 die Ausbildung im elterlichen Betrieb, der Firma Heinz Brückner Sanitär- und Heizungstechnik in Großheirath-Neuses, angefangen hatte, war schnell klar, dass ewiges Lernen für ihn kein Fremdwort bleiben sollte. Nach dem erfolgreichen Abschluss seiner Ausbildung bestand Frank Brückner 1988 auch die Meisterprüfung als Gas-Wasserinstallateur und 1991 die Meisterprüfung zum Zentralheizungs- und Lüftungsbauer an der Meisterschule in Bayreuth. Anschließend hängte er die Ausbildung zum Betriebswirt des Handwerks an und meisterte diese ebenso. Seit 2005 übt Brückner das Ehrenamt des Oberinnungsmeisters SHK aus. Gerade das Handwerk erfordert eine ständige Anpassung an die neueste technische Entwicklung, heißt es in einer Pressemitteilung. "Das Wissen müssen wir unseren Kunden bieten, das ist unsere Zukunft" - so lautet einer der wichtigen Grundsätze von Frank Brückner, der im Jahr 2009 den elterlichen Betrieb in vierter Generation übernommen hat - und so in diesen Tagen ein weiteres Jubiläum feiern konnte. In all den Jahren wuchs die Firma von 37 Mitarbeitern auf heute 59 Angestellte. Seit Brückners Zeit als Chef wurden 27 Lehrlinge eingestellt. Das Betriebsgebäude wurde den Anforderungen entsprechend umgebaut, der Bestand an Fahrzeugen, Werkzeugen und Betriebsausstattung erweitert und stetig auf den neuesten Stand gebracht. Mittlerweile ist die Firma Heinz Brückner Sanitär- und Heizungstechnik mit den "grünen Autos" in der Region sehr bekannt. Für die letzten zehn Jahre als Chef bedankte sich Udo Brückner (Stellvertretender Geschäftsführer) bei Frank Brückner mit den Worten: "Dass du weiterhin so ein freundlicher, verständnisvoller und meist gut gelaunter Chef bleibst."

Jubilar Frank Brückner ehrte anschließend weitere Jubilare. Für ihre Betriebstreue wurden ausgezeichnet: Heiko Schramm (30 Jahre), Markus Brückner (20 Jahre), Heike Brückner und Thomas Grams (15 Jahre) sowie Lukas Roßberg (zehn Jahre). red