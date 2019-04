Oberhaider Räte besichtigen Mietshaus

Der Gemeinderat Oberhaid trifft sich am morgigen Dienstag um 18.30 Uhr in der Hallstadter Straße 20 in Staffelbach zur Besichtigung des Mietshauses "Alte Schule". Ab etwa 19 Uhr geht die Sitzung der Volksvertreter dann im TSV-Sportheim Staffelbach weiter. Dabei geht es laut Tagesordnung unter anderem um die Baumaßnahmen am Bahnübergang Staffelbach und den Glasfaseranschluss an die Grund- und Mittelschule Oberhaid. red