Oberhaider Judoclub ehrt die Besten

Der 1. Judo-Club Oberhaid ehrte im Saal der Brauerei Wagner die erfolgreichsten Sportler des vergangenen Jahres. Der Erste Vorsitzende Uwe Sperber konnte neben dem Ehrenmitglied Käthe Sperber auch den Ersten Bürgermeister Carsten Joneitis begrüßen. Sperber bedankte sich vorab bei allen Übungsleitern und Trainerassistenten mit einem kleinen Geschenk und dankte ebenso allen Sponsoren und Helfern.

Wie der Vorsitzende berichtete, konnte heuer mit Julie Minke (FU12) nur ein Nachwuchsjudoka den Titel einer Bezirksmeisterschaft nach Oberhaid holen. Vizemeisterschaften erkämpften Johanna Klug sowie Amelie und Raphael Sperber. Johanna Klug und Sophia Behr erkämpften Silber und Bronze beim gut besetzten Pokalturnier in Saalfeld.

Die Bereitschaft der Jugendlichen, sich mit anderen Judoka in offiziellen Wettkämpfen zu messen, geht weiter zurück. Trotzdem wurden die drei "fleißigsten" Wettkämpfer des Jahres mit je einem Pokal geehrt. Dies war heuer Amelie Sperber vor Johanna Klug und Raphael Sperber.

Die Vereinsmeisterschaft war heuer auch nicht so gut besucht wie im vergangenen Jahr. Hier die Ergebnisse: Charlotte Hatzold konnte sich in ihrer Gruppe E durchsetzen, Raphael Sperber erkämpfte Rang 2 vor Lukas Rebhann. Die Gruppe D gewann Julie Minke vor Johanna Klug und Amelie Sperber. In der Gruppe C siegte André Deuerling vor Lukas Beckenbauer und Edda Pfohlmann. Die Gruppe B wurde angeführt von Frederik Görlich, Emanuel Sperber erkämpfte Rang 2 vor Fabian Deuerling. Maximilian Sperber siegte in der Gruppe A vor Kilian Bowen und Maximilian Stark.

Ebenso konnten seit der letzten Nikolausfeier zwei Gürtelprüfungen abgehalten werden, bei denen sieben Judoka die Prüfung zum Orange-Gurt erfolgreich ablegten, weitere acht Jugendliche dürfen sich nun den Gelbgurt umbinden und zwei konnten die Prüfung zum weiß-gelben Gürtel ablegen. usp