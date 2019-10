Oberhaid investiert 1,15 Millionen Euro in Kindertagesstätte

Der symbolische Spatenstich an der gemeindlichen Kindertagesstätte Regenbogen leitet den Beginn der Arbeiten zum Erweiterungsanbau für die Kinderkrippe am bestehenden Kindergarten in Oberhaid ein. Die Fertigstellung soll nach etwa einem Jahr Bauzeit im September 2020 sein, teilt die Gemeinde mit. Die Kosten des rund 990 Quadratmeter großen Neubaus, mit direkter Anbindung an das bestehende Gebäude, belaufen sich auf etwa 1,15 Millionen Euro. Auf die förderfähigen Kosten des Krippenanbaus erhält die Gemeinde eine staatliche Förderung von rund 460 000 Euro.

Die Grundsatzentscheidung für den Erweiterungsbau wurde im Dezember 2017 getroffen. Damals hatten die Räte einstimmig den Bedarf für eine U3-Kindergartenkrippe mit zwölf Betreuungsplätzen anerkannt.

Der in die Westrichtung ausgerichtete Baukörper soll mit einem fünf Meter langen Gang an das östlich gelegene Hauptgebäude angebunden werden. Im Anbau vorgesehen sind ein Gruppenraum, ein Intensivraum, ein Ruheraum, Sanitärbereiche und ein Eltern-Wartebereich. Die Gebäudehülle soll bis kommenden Winter fertig sein.

Das Gebäude in Massivbauweise mit großflächig verglastem Gruppenbereich wird nach Angaben des Architekten Jochen Eis bedarfsgerecht und nach dem neusten Stand der Technik sowie den energetischen Richtlinien gebaut.

Erster Bürgermeister Carsten Joneitis (SPD) freut sich, dass nach dem Krippenanbau an der katholischen Kindertagesstätte Maria Hilf weitere Betreuungsmöglichkeiten mit zwölf Plätzen für Kinder unter drei Jahren geschaffen werden, um damit einen weiteren wichtigen Beitrag für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf vor Ort zu leisten.

Auch Landrat Johann Kalb (CSU) lobte das Engagement der Gemeinde. red