Oberhaid ebnet Weg für neuen Bau- und Wertstoffhof

Bereits im Frühjahr nahm der Gemeinderat von Oberhaid den derzeitigen Bau- und Wertstoffhof in Augenschein. Durchgängige Meinung damals war, dass der bauliche Zustand dieser gemeindlichen Einrichtung so schlecht sei, dass dringender nach einem Standort gesucht werden müsse. So gingen die Verwaltung und Bürgermeister Carsten Joneitis (SPD) auf die Suche nach einem geeigneten Platz, um dort einen zukunftsfähigen Bau- und Wertstoffhof errichten zu können. Zu beengt und als nicht mehr sanierungsfähig präsentiert sich die derzeitige Lage.

Ausführlich stellte Geschäftsstellenleiter Markus Klarmann in der Sitzung die Lösungsmöglichkeiten dar und wies darauf hin, dass bei einem weiteren Wertstoffhof im Landkreis Bamberg dringender Handlungsbedarf bestehe und deshalb die Gemeinde Oberhaid zeitnah eine bindende Entscheidung der das weitere Schicksal des Wertstoffhofes treffen müsse. Bei einem neuen Bauhof könnten ausreichend dimensioniert ein "Kaltbereich" mit Unterstellmöglichkeiten für die diversen Bauhoffahrzeuge sowie ein "Warmbereich" mit zeitgemäßen Personalräumen, Büro, Sanitärräumen, Umkleiden und Werkstatt entstehen.

Favorisierter Standort

Als Favorit für einen neuen Standort kristallisierte sich das gemeindeeigene Gelände hinter dem Netto-Verbrauchermarkt mit den Flurnummern 3042 und 3046 heraus, das ausreichend Platz böte für Bau- und Wertstoffhof. Der Bürgermeister wagte einen Blick in Zukunft: Wenn sein Plan A im Gemeinderat Zustimmung fände, könne das Projekt 2022/23 verwirklicht werden, einen Plan B gebe es für ihn nicht.

Diskussionsfreundig zeigte sich der Gemeinderat bei diesem Verwaltungsvorschlag. Claus Reinhardt (SPD) sah diesen als einzige Möglichkeit, beide Einrichtungen an einem Ort zu erhalten, anderer Meinung war Herbert Ramer (UBV), der die angedachte Fläche als zu wertvoll ansah und deshalb für eine Trennung von Wertstoffhof und Bauhof plädierte. Otmar Scheis (CSU) sah die angedachte Lösung zwar als durchaus positiv, wollte jedoch schon wissen, wie sich die Gemeinde denn eine weitere Nutzung des dann frei werdenden alten Bau- und Wertstoffhofes vorstelle. Brigitte Lotter (UBV) brach eine Lanze für die Ökologie und war wegen des Flächenverbrauchs für die Beibehaltung einer Einrichung am alten Standort. Mit 10:5 Stimmen beschloss der Gemeinderat letztendlich, die Verwaltung zu beauftragen, die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für den Neubau des Bauhofs und des Wertstoffhofes in unmittelbarer Nachbarschaft hinter dem Verbrauchermarkt zu schaffen.

In der weiteren Tagesordnung beschloss der Gemeinderat im Rahmen der Vereinsförderung, die Förderpauschalen für Sportvereine auf 154 Euro und für Musikvereine auf 150 Euro zu erhöhen. Beschlossen wurde auch die Erhöhung der Abwassergebühren, die nun 2,76 Euro/cbm betragen. Teurer wird auch die Benutzung der Schulmensa, Grundschüler zahlen in Zukunft statt 1,50 Euro zwei Euro, die älteren Schüler 2,50 Euro und Lehrer und Erwachsene 4,50 Euro.

Kreissieger

Erfreuliches berichtete Carsten Joneitis am Ende: Unterhaid wurde Kreissieger im Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft".

Dem Gremium stellte sich die neue Leiterin des Kindergartens "Regenbogen" vor: Es ist Petra Fläschel, die aus Niedersachsen nach Franken gekommen ist und mit einem guten Team die pädagogische Arbeit des Kindergartens fortsetzen will.