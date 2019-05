Obergäriges Bier

An "Christi Himmelfahrt", 30. Mai, laden die Hausbrauer wieder zum traditionellen "Besenausschank" ein. Zum selbstgebrauten obergärigen Bier werden ab 11 Uhr Bauernbrot aus dem Holzbackofen und andere Spezialitäten angeboten. Die Kaffeebar wird von der katholischen öffentlichen Bücherei organisiert, die den Reinerlös für neues Lesematerial verwendet. Ab 13 Uhr spielen die "Urlesbacher Musikanten" auf, und ab 16.30 Uhr sorgt der Musikverein Kleinwenkheim für Biergartenatmosphäre auf dem Kirchplatz.

Die Gemeinschaft der Hausbrauer besteht aus 20 Mitgliedern. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, die Brautradition in Thundorf fortzuführen und das Gemeindebrauhaus zu erhalten. Auch hat der kleine Verein in den letzten Jahren fast 8000 Euro an verschiedene Projekte und Vereine gespendet.

Am Morgen von Christi Himmelfahrt findet die "Sternwallfahrt" nach Thundorf statt. Die Prozession in Maßbach startet um 8.30 Uhr, in Theinfeld und Rothhausen um 9.15 Uhr. In Thundorf findet um 10 Uhr ein Wallfahrergottesdienst statt. mib