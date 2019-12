Oberfranken wird zur Modellregion

Stephan Herbert Fuchs Unter der extremen Trockenheit der zurückliegenden beiden Jahre hat Oberfranken in ganz besonderem Maße gelitten. "Trockenheit und Wassermanagement werden deshalb die größten Herausforderungen der kommenden Jahre sein", sagte der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber (FW) beim ersten bayerischen Kommunalforum seines Ministeriums in der Kulmbacher Außendienststelle des Landesamtes für Umwelt in Schloss Steinenhausen. Glauber kündigte dabei an, dass Oberfranken künftig eine Modellregion für vorbildliches Gewässer-Management werden soll.

"Die Trockenheit ist hier überall greifbar", sagte Glauber. Deshalb soll dem Thema Wasser künftig mehr Aufmerksamkeit zuteil werden. Das 50-jährige Bestehen des Bayerischen Umweltministeriums im kommenden Jahr will der Minister ebenfalls unter das Motto "Wasser ist Leben" stellen.

Ausdrücklich würdigte Glauber die Leistung der Bäuerinnen und Bauern sowohl im Haupt- als auch im Nebenerwerb. 1,7 Millionen Unterschriften für das Volksbegehren zum Artenschutz bedeuteten noch lange kein Mehr an Artenvielfalt. Dazu brauche es den Erhalt der Kulturlandschaft durch die Landwirte, und dafür müssten sie auch honoriert werden. Mit einer Unterschrift für das Volksbegehren sei noch nichts geschehen.

Ziel: Stabile Ökosysteme

Ziel der angekündigten Modellregion für vorbildliches Gewässer-Management ist es, die Gewässerökologie in Oberfranken zu verbessern. Intakte Gewässer seien eine unverzichtbare Lebensgrundlage, so Glauber. Gerade in Zeiten des Klimawandels seien stabile Flussökosysteme von herausragender Bedeutung.

Deshalb soll mit einem Leuchtturmprojekt für vernetztes Gewässer-Management im Einzugsgebiet des Mains erstmals ein ganzheitlicher Weg beschritten werden. Nachhaltige Gewässerbewirtschaftung wird dann bereits bei den kleinsten Bächen beginnen. Dazu sollen Koordinatoren beauftragt werden, um sämtliche Aktivitäten zum Schutz und der Entwicklung der Gewässer in der Region abzustimmen, zu bündeln und alle Beteiligten zu beraten. "Wenn Kommunen, Naturschutz, Landwirtschaft und Wasserwirtschaft Hand in Hand arbeiten, gewinnen die Gewässer in ganz Oberfranken", sagte der Minister

Konkret sollen für das Projekt vier Koordinierungsstellen bei der Wasserwirtschaftsverwaltung geschaffen werden, die im Main-Einzugsgebiet Maßnahmen zum Schutz der Gewässer anstoßen sowie Planungen und Umsetzung begleiten. Da könne es beispielsweise um Erosionsschutz in der Fläche, um die Renaturierung von Gewässerufern oder um kommunale Abwasserentsorgung gehen. Das genaue Konzept dazu werde derzeit erarbeitet.

Die Umweltziele der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie schneller zu erreichen, bezeichnete Glauber als weiteres Ziel des Modellprojektes.

Infrastruktur entlang der A 9

Zu dem Kommunalforum, das in allen bayerischen Regierungsbezirken stattfinden soll, hatte das Ministerium alle oberfränkischen Kreisvorsitzenden des Bayerischen Gemeindetags, Vertreter der kreisfreien Städte, des Bezirks und der Regierung eingeladen. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit wurde dabei auch über Themen wie Klärschlammentsorgung, infrastrukturelle Herausforderungen entlang der Bundesautobahn A9 sowie über Baurechtsfragen diskutiert.

Im Umfeld des Kommunalforums wurden elf Unternehmen aus der Region in den Umweltpakt Bayern aufgenommen. Minister Glauber bezeichnete den Umweltpakt als Vereinbarung zwischen der Bayerischen Staatsregierung und der bayerischen Wirtschaft, die auf Freiwilligkeit, Eigenverantwortung und Kooperation beruhe. Übergeordnetes Ziel sei es, die ökologischen, ökonomischen und sozialen Grundlagen der heutigen und der künftigen Generationen in Bayern durch geeignete Maßnahmen wir die effiziente und nachhaltige Nutzung von Rohstoffen, eine Verbesserung der Energieeffizienz im Unternehmen oder umweltorientiertes Management zu verbessern.