Oberfranken präsentiert sich

Oberfranken zeigt ab Freitag auf der Internationalen Grünen Woche, was es zu bieten hat. Der Verein Oberfranken Offensiv organisiert einer Mitteilung zufolge zum wiederholten Mal den gemeinsamen Messeauftritt der Anbieter aus der Region in Berlin. Vom 17. bis 26. Januar präsentiert sich Oberfranken in einer der bestbesuchten Hallen von seiner genussvollen Seite. Täglich wechselnde Spezialitäten aus allen Regionen Oberfrankens und ein abwechslungsreiches Programm haben diesen Bereich demnach zu einer Marke werden lassen.

Die Internationale Grüne Woche findet in diesem Jahr zum 85. Mal statt. Sie ist die weltweit bedeutendste Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau. Rund 1700 Aussteller aus 65 Ländern begeistern dabei rund 400 000 internationale Gäste. Seit fünf Jahren organisiert Oberfranken Offensiv den oberfränkischen Gemeinschaftsstand in der Hauptstadt. Zusammen mit den Tourismusregionen Fichtelgebirge, Frankenwald, Fränkische Schweiz und der Stadt Bayreuth wird Oberfranken multimedial als vielfältiges und genussvolles Reiseziel in Szene gesetzt.

Alle neun Landkreise und die vier kreisfreien Städte haben sich am gemeinsamen Messeauftritt beteiligt. In eigens produzierten Videos werden den Messebesuchern die Höhepunkte aller oberfränkischen Regionen präsentiert, von Coburg-Rennsteig in die Fränkische Schweiz, von den oberfränkischen Haßbergen und dem Steigerwald über den Obermain-Jura bis ins Fichtelgebirge und in den Frankenwald. Dabei ist der 42 Quadratmeter große Auftritt direkt neben der Bühne in den fränkischen Farben rot und weiß in der ansonsten eher weiß-blau dominierten Bayernhalle ein Hingucker.

Im Zentrum steht dabei der Oberfrankentag am Samstag, 18. Januar, wenn zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft am Stand zusammenkommen. Auf der stark frequentierten Bühne in der Bayernhalle spielen von 14 bis 16 Uhr die Weidenberger Musikanten (Landkreis Bayreuth) und es tanzen die Kulmbacher Büttner. Diese haben auch wieder ein Fass des legendären Eisbocks dabei, das sie auf der Bühne anstechen werden. Passend dazu werden die Gäste mit oberfränkischen Köstlichkeiten verwöhnt.

Royaler Beistand

"Bio" und "Regionalität" sind "in" und kommen beim Publikum besonders gut an. Deshalb werden die Touristiker durch Produzenten aus der Genussregion Oberfranken unterstützt. Ob mit Edelbränden aus dem Fichtelgebirge, feinen Pralinen aus dem Frankenwald, Bier aus der Fränkischen Schweiz oder der einzigartigen Hofer Rindfleischwurst - die Qualität und die Vielfalt Oberfrankens wird in Berlin einem globalen Publikum bekannt gemacht. Royalen Beistand erhalten die Aussteller durch die Porzellankönigin Anna-Lena I., die Kirschenkönigin Rebecca I. und die Kohlenhofprinzessin Paula I. Auch Markgräfin Wilhelmine stattet der Hauptstadt einen Besuch ab. red