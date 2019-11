Oberfranken-Duo räumt in Oberbayern ab

Der Altmühltrail im wundervollen Dollnstein war für die oberfränkischen Teilnehmer wieder eine Reise wert und wurde zum vollen Erfolg.

Die abwechslungsreichen Strecken führen rund um Dollnstein im Altmühltal, entlang zerklüfteter Felsformationen, durch weitläufige Wälder und über aussichtsreiche Höhen.

Das eindrucksvolle Naturerlebnis wird garniert mit einzigartigen Kulturschätzen und natürlich feiner Kulinarik an den Altmühltaler Genussstationen.

Das wollten sich einige Lauffreudige des Run and Bike-Teams Coburg sowie des TSV Sonnefeld nicht entgehen lassen.

Die Startplätze waren nach kurzer Zeit vergeben. Sehr erfreulich war für beide Vereine, dass die beiden schnellsten Damen der Langstrecke aus diesen Vereinen kamen.

So belegte über die 26 Kilometer Sabrina Wiercinski vom TSV Sonnefeld den ersten Platz. Gleich dahinter kam Kathrin Byczok vom Run and Bike-Team Coburg auf Platz 2. Altersklassensiege erreichten über die neun Kilometer lange Strecke Marcus Kaebel, M40, vom Run and Bike-Team Coburg sowie Kerstin Fischer-Mahr in der W40. cl