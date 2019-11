Oberfranke mit mehreren Vergehen

Beamte der Verkehrspolizei haben am Samstagabend auf der A 9 in Richtung Berlin den Fahrer eines Renault am Parkplatz Wolfshöhe kontrolliert. Wie sich dabei herausstellte, wurde mit diesem Auto am Vortag eine Unfallflucht begangen. Außerdem stand der 46-jährige Fahrer aus Oberfranken unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Überdies hatte der 46-Jährige geringe Mengen an Amphetamin und Ecstasy bei sich. pol