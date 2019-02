Oberfränkische Pokalendspiele: "Final Four" in Windheimer TSV-Arena

Ein weiteres sportliches Highlight findet am kommenden Sonntag, 24. Februar, in der TSV-Arena in Windheim statt. Der neue Tischtennis-Bezirk Oberfranken-Ost hat die Endspiele im Pokalwettbewerb für Bezirksligamannschaften wieder nach Windheim vergeben.

Hinsichtlich des Austragungsmodus gibt es in der neuen Runde dahingehend eine Änderung, dass bei den Damen drei und bei den Herren vier Mannschaften in einer Endrunde teilnehmen und hier jeder gegen jeden spielen muss.

Bei den Damen gehen die SG Neuses, der SV Mistelgau und der TTC Stammbach an den Start. Das Teilnehmerfeld der Herren besteht aus dem TTC Alexanderhütte, dem TSV Zell, dem TSV Stockheim und dem SV Rothenkirchen.

Bei den Damen treffen drei Teams der Bezirksoberliga aufeinander, wobei rein vom Papier her der Tabellenführer aus Mistelgau favorisiert sein dürfte. Allerdings haben die Stammbacher mit Karin Wiedholz die beste Ligaspielerin in ihren Reihen, so dass hier durchaus Chancen auf den Pokalsieg bestehen. Die Neuseser mit Katja Schwemmlein, Sandra Bernschneider und Ute Kleylein gehen als Zehnter in der Liga mit Außenseiterchancen ins Rennen.

Bei den Herren, wo mit Zell und Alexanderhütte zwei Mannschaften aus der Bezirksoberliga und mit Rothenkirchen und Stockheim zwei Teams aus der Bezirksliga aufeinandertreffen, ist der jeweilige Spielausgang völlig offen. Zwar stellen die Zeller mit Alexander Heinold den Topmann der Bezirksoberliga, doch auch die drei Trios aus dem Landkreis Kronach sind keine Laufkundschaft.

Alexanderhütte mit Mario Schmidt, Michael Peterhänsel und Klaus Knabner ist derzeit in der Bezirksoberliga als Tabellenführer das Maß aller Dinge genau wie eine Klasse tiefer der SV Rothenkirchen, der mit Philipp Girke, David Scherbel und Oliver Reinhardt an den Start gehen dürfte. Das Quartett vervollständigt der nicht zu unterschätzende TSV Stockheim, der mit Werner Buckreus, Jürgen Heinlein und Harald Wich versuchen wird, den Favoriten ein Bein zu stellen.

Beginn der Endspiele ist um 13 Uhr, wo an zwei Tischen parallel gespielt wird. Der TSV Windheim freut sich über zahlreiche Zuschauer. at